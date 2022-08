Le PIB belge enregistre une croissance de 0,2% au deuxième trimestre

À un an d'écart, la croissance s'est établie à 3,3%.

La première estimation de croissance du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre, émise fin juillet, a été confirmée mercredi, à 0,2%, par rapport au premier trimestre. À un an d'écart (par rapport au deuxième trimestre 2021), la croissance s'est établie à 3,3%, indiquent la Banque nationale et l'Institut des comptes nationaux dans un communiqué. Le ralentissement de la croissance est généralisé en Belgique. Par rapport au trimestre précédent, la valeur ajoutée a même reculé, de 0,2%, dans l'industrie. Dans la construction et dans les services, la croissance de l'activité a ralenti mais est demeurée positive, à 0,3%.

La consommation privée a progressé de 0,7% au deuxième trimestre. Les investissements en logement ont légèrement reculé (-0,4%), dans le contexte de la remontée des taux hypothécaires. Les investissements publics, soutenus par un achat d'un avion par la Défense, ont enregistré une forte hausse (+5,2%). En revanche, les investissements des entreprises, influencés négativement par quelques transactions spécifiques pour l'achat de bateaux à l'étranger au premier trimestre, se sont repliés de 2,3%, écrivent les deux institutions.

Les exportations de biens et de services s'étant contractées plus nettement (-0,6%) que les importations (-0,4%), les exportations nettes ont exercé une incidence négative sur la variation du PIB (-0,2 point de pourcentage).

L'emploi a progressé de 0,6% sur une base trimestrielle, ce qui représente une croissance de 29.300 personnes. Sur base annuelle, le nombre de personnes occupées s'est accru de 2,1%, une augmentation de 105.700 personnes.