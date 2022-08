Accueil Economie Conjoncture Luc Sterckx (Febeliec) : "Notre compétitivité est devenue nulle à l'internationale" "Si les prix du gaz restent au niveau actuel, on aura un appauvrissement collectif de 10 % pour notre pays chaque année”, soit une perte de près de 45 milliards d’euros annuellement, affirme la Febeliec qui représente les entreprises les plus énergivores de notre pays. Raphaël Meulders Journaliste service Economie Luc Sterckx, président de la Febeliec, l'association des consommateurs d'énergie. ©Belga

Un vent de panique souffle sur les entreprises belges. En cause ? L'envolée spectaculaire des prix de l'énergie ces dernières semaines. "On reçoit chaque jour des mails de patrons qui se demandent s'ils vont encore produire en Belgique, s'inquiète Luc Sterckx, le président de la Febeliec, qui représente les entreprises les plus énergivores en Belgique. Un poids dans notre économie, puisque ces sociétés pèsent environ 230 000 emplois....