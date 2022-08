Une prolongation de 20 ans de Doel 4 et Tihange 3 ? C'est ce que propose le CD&V

Le CD&V souhaite que le gouvernement fédéral procède à une prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 de 20 ans, au lieu des 10 envisagés actuellement.

"Maintenir ces deux centrales nucléaires ouvertes plus longtemps est un levier important pour trouver un bon accord entre toutes les parties. C'est bon pour nos habitants et pour le gouvernement, mais aussi pour Engie lui-même, ce qui laisse la possibilité de négocier une contribution plus élevée", a estimé mercredi le président du parti, Sammy Mahdi. Dans la majorité, le MR estime également qu'une prolongation de 20 ans, au lieu de 10, ne nécessiterait pas d'investissements supplémentaires conséquents. Ce point de vue est aussi partagé dans l'opposition par Les Engagés, DéFI et la N-VA.

Le 21 juillet, le gouvernement fédéral a signé une lettre d'intention avec Engie concernant le redémarrage des réacteurs nucléaires de Tihange 3 et Doel 4 en novembre 2026 pour une durée de 10 ans, soit une capacité de 2 GW. Un premier accord sur les éléments les plus concrets devrait intervenir d'ici la fin septembre et un accord définitif est attendu pour la fin de l'année, ont indiqué mardi le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l'Energie Tinne Van der Sraeten en commission de la Chambre.