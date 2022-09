Le prix du gaz en baisse pour la quatrième journée consécutive

Les prix du gaz ont poursuivi leur tendance à la baisse de ces derniers jours jeudi. Les contrats à terme TTF néerlandais se négociaient à un peu moins de 224 euros par mégawattheure vers 10 h 54, soit plus de 6,6 % en dessous du prix de clôture de mercredi. Mercredi, à la clôture de la séance, le prix du gaz naturel pour une livraison dans un mois était encore supérieur à 239 euros par mégawattheure. Jeudi, le prix est tombé à 224 euros.

C'est déjà bien en deçà des prix records de la fin août, lorsque le prix oscillait autour de 350 euros par mégawattheure. Mais le prix du gaz reste incroyablement élevé : avant l'invasion russe de l'Ukraine, les prix restaient bien inférieurs à 100 euros par mégawattheure. En octobre 2020, le principal indice néerlandais a payé environ 15 euros par mégawattheure pour le gaz.

Stocks européens remplis

La chute des prix de ces derniers jours a été provoquée par les stocks de gaz européens, qui se remplissent plus rapidement que prévu. Cela dissipe une partie des inquiétudes concernant une éventuelle forte réduction des approvisionnements en provenance de Russie cet hiver. De plus, la demande européenne reste faible pour le moment et beaucoup de gaz liquide est importé.

Néanmoins, les problèmes sont loin d'être résolus. L'approvisionnement via le gazoduc Nord Stream 1 qui relie la Russie à l'Europe est interrompu pour maintenance depuis hier/mercredi. Cela devrait normalement durer trois jours, mais il reste à voir si l'approvisionnement reprendra au même niveau après cela. En outre, même les stocks de gaz européens entièrement reconstitués ne suffiront pas à passer l'hiver.