Les ventes de voitures augmentent pour la première fois en 15 mois en Belgique

Les ventes de voitures particulières neuves ont augmenté en août pour la première fois depuis mai de l'année dernière. C'est ce qu'ont rapporté jeudi la fédération sectorielle Febiac et le département du gouvernement fédéral Mobility. Ces derniers mois, les retards de production des fabricants, dus en partie à une pénurie de puces, ont pesé sur les ventes. Après quatorze mois de baisse des ventes de voitures, le nombre de voitures particulières nouvellement immatriculées a augmenté le mois dernier de 7 % par rapport à août 2021, pour atteindre 28 917 voitures.

Toutefois, pour les huit premiers mois de l'année, on constate encore une baisse en glissement annuel : -12,7 %, à 250 465 voitures particulières. "Même si les immatriculations du mois d'août ont quelque peu réduit la baisse des sept premiers mois, le marché des voitures particulières reste sous pression en raison des retards de livraison", peut-on lire dans l'explication.

Par rapport au chiffre mensuel d'août 2019, avant le déclenchement de la pandémie, le mois dernier a vu 19 019 voitures de moins.

Volkswagen a été la marque la plus populaire le mois dernier, avec 2 979 voitures, soit un peu moins de 9 % de plus qu'un an auparavant. La marque a ainsi obtenu une part de marché de 10,3 %. BMW est le numéro deux avec 2 922 voitures, après une baisse de quelque 1,1 %. Mercedes a enregistré une croissance de plus de 50 % pour atteindre 2 767 voitures particulières.

Le marché des véhicules utilitaires légers a continué de baisser le mois dernier : -10,8 % à 4 584. Pour la période janvier-août, on constate même une baisse de 26,1 % en glissement annuel pour les fourgonnettes. Les ventes de camions (16 tonnes et plus) ont augmenté de 16,4 % en août, ce qui représente une hausse de 6,2 % pour les huit premiers mois.