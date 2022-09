Moscou prévoit d'utiliser ultérieurement cette réserve pour financer des investissements visant à remplacer les technologies étrangères et à déplacer les infrastructures de transport vers de nouveaux marchés en Asie.

Moscou veut acheter des milliards de yuans chinois et autres monnaies non hostiles

La Russie envisage d'acheter des milliards de yuans chinois et d'autres devises de pays qui ne lui sont pas hostiles cette année pour ralentir la hausse du rouble russe. Le pays veut reconstituer ses réserves de change. En raison de l'invasion de l'Ukraine, l'Occident a gelé environ la moitié des 640 milliards de dollars d'avoirs étrangers. Moscou achèterait pour 4.400 milliards de roubles (plus de 72,5 milliards d'euros) de cette monnaie, principalement des yuans.

Moscou prévoit d'utiliser ultérieurement cette réserve pour financer des investissements visant à remplacer les technologies étrangères et à déplacer les infrastructures de transport vers de nouveaux marchés en Asie. Le plan a été discuté lors d'une réunion "stratégique" des hauts fonctionnaires et de la banque centrale mardi, dont les documents ont été vus par l'agence de presse Bloomberg.

Les responsables russes ont déjà évoqué l'idée d'acheter des d'autres devises en juin. Le ministre russe de l'Economie, Maxim Reshetnikov, s'est montré critique à l'époque. Selon lui, cela ne ferait pas bouger suffisamment le taux de change du rouble et obligerait le gouvernement à réduire fortement ses dépenses.

Moscou doit par ailleurs obtenir l'autorisation de la Chine pour vendre ses actifs libellés en yuan, ce qui, selon les administrateurs, sera "très difficile" en temps de crise. D'autres monnaies, comme le dirham des Émirats arabes unis, présentent des "risques politiques élevés", tandis que la lire turque a fortement perdu de sa valeur et menace de chuter encore.

À court terme, le yuan offre une solution, car les recettes des exportations de pétrole et de gaz continuent d'affluer et le rouble prend de la valeur. Avant la guerre, la Russie avait déjà augmenté régulièrement ses avoirs en yuan pour réduire sa dépendance à l'égard du dollar. Au 1er janvier, le yuan représentait 17,1 % de ses avoirs étrangers, soit un peu plus de 100 milliards de dollars. Selon le plan, ce montant devrait atteindre 180 milliards de dollars.