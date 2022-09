Nouvelle baisse du prix de l'essence ce vendredi

L'essence sera 7 cents moins chère vendredi : c'est ce qui ressort des nouveaux prix maximums que le SPF Economie a annoncés jeudi. Un litre d'essence 95 (E10) peut encore coûter jusqu'à 1,715 euros, soit une baisse de 7,3 cents. Le prix maximum de l'essence 98 (E5) baisse de 7,5 centimes pour atteindre 1,918 euros le litre.

En raison des prix élevés, le gouvernement fédéral a appliqué une réduction des accises de 17,5 centimes d'euro sur les carburants depuis la mi-mars. Initialement, la mesure était valable jusqu'en septembre, mais mercredi, le gouvernement a décidé de la prolonger jusqu'en mars.

Cependant, l'essence 95 s'approche du seuil d'augmentation des accises : 1,7 euros. Lorsque le prix maximum tombe en dessous de ce montant, l'accise spéciale augmente à nouveau à chaque diminution de la moitié du prix.

Mercredi, les propriétaires de pompes belges ont appelé le gouvernement à réduire davantage les droits d'accises, maintenant que la France a augmenté la réduction temporaire des droits d'accises à 30 centimes d'euro par litre et que le fournisseur TotalEnergies offre une autre réduction de 20 centimes d'euro. Ils craignent un "tourisme vert" qui les désavantagerait dans la région frontalière.

Les prix des carburants ont atteint des sommets depuis des mois, en raison de la reprise économique après la crise du coronavirus et l'invasion russe de l'Ukraine fin février. Le diesel a atteint un pic à la mi-mars, à 2,286 euros par litre, tandis que l'essence 95 et 98 a atteint des niveaux record en juin, à 2,155 et 2,402 euros par litre.