Arrêt de Nord Stream : Les livraisons de gaz vers l'Europe devraient reprendre ce samedi

Moscou semble prêt à reprendre l'approvisionnement en gaz via Nord Stream après la maintenance.

La Russie semble prête à reprendre ses livraisons de gaz à l'Europe après la fin des travaux de maintenance sur le gazoduc Nord Stream 1. Les données fournies par l'exploitant de l'oléoduc indiquent que les livraisons devraient reprendre samedi soir à partir de 2 heures du matin (heure belge) à 20 % de la capacité normale. C'est le même niveau qu'avant les travaux. On craignait que Moscou ne reprenne pas ses livraisons de gaz après la maintenance, ou que la capacité soit encore plus réduite. Après des travaux de maintenance antérieurs en juillet, la Russie avait déjà réduit l'approvisionnement en gaz par le gazoduc.

Selon l'agence de presse financière Bloomberg, la volonté russe d'ouvrir à nouveau le robinet du gaz à 20 % est évidente au vu des commandes d'approvisionnement. Cependant, ces commandes ne garantissent pas encore les flux réels. Normalement, il faut aussi un certain temps avant que les livraisons ne reviennent au niveau prévu.

Prochaine maintenance à la mi-octobre

L'approvisionnement en gaz a été interrompu pendant trois jours mercredi. Selon la compagnie gazière russe Gazprom, cela était nécessaire pour vérifier la seule turbine en état de marche qui aide à pomper le gaz dans le gazoduc. Selon Gazprom, cette turbine doit subir une maintenance technique après 1 000 heures de fonctionnement. C'est environ tous les 42 jours. La prochaine maintenance aura donc lieu à la mi-octobre.

En Europe, cependant, cette explication suscite le scepticisme et l'opinion dominante est que la Russie utilise l'approvisionnement en gaz comme moyen de pression politique. Quoi qu'il en soit, il est toujours possible que Moscou coupe le gaz plus souvent cet hiver en représailles aux sanctions occidentales imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine. L'Allemagne a déjà déclaré qu'elle ne comptait pas sur les livraisons de gaz par le gazoduc Nord Stream cet hiver.