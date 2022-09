Liege Airport dépose un recours contre son nouveau permis d'environnement

Le conseil d'administration de Liege Airport a décidé d'introduire un recours à la suite de l'octroi de son nouveau permis d'environnement pour les 20 prochaines années. Celui-ci, conditionné à une limitation des mouvements d'avions et à une réduction des vols de nuit, est jugé trop restrictif. Le conseil d'administration estime notamment que les limitations prévues "auront des répercussions considérables sur l'activité et l'emploi et mettent en péril la viabilité de l'aéroport."