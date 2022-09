20 millions d'euros récoltés grâce à la dernière émission de bons d'État

Ce sont les bons d'Etat à 10 ans qui ont eu le plus de succès.

L'émission de bons d'Etat du 4 septembre a permis de récolter plus de 20 millions d'euros, a indiqué lundi l'Agence fédérale de la dette. Les bons d'Etat à 10 ans ont eu le plus de succès, puisque les souscriptions ont permis de récolter 8,738 millions d'euros. Ceux à 5 ans ont rapporté 8,037 millions et ceux à 8 ans, 3,810 millions. Le total est de 20.585.900 euros.

Ces trois bons, à 5, 8 et 10 ans, étaient assortis de coupons de respectivement 1,05, 1,40 et 1,70%.

La période de souscription était ouverte du 25 août au 2 septembre inclus, avec versement des fonds le lundi 5 septembre.

Deuxième émission de l'année

La précédente émission remonte à juin dernier et avait permis de lever près de 40 millions d'euros. Les taux de ces bons d'Etat avaient été fixés à 0,7% pour celui à cinq ans et à 1,3% pour celui à 10 ans.

Traditionnellement, l'Agence de la dette organise quatre émissions de bons d'Etat par an: en mars, juin, septembre et décembre. Mais la faiblesse des taux l'avait contraint à suspendre les émissions pendant plusieurs années. Celle de juin était ainsi la première en trois ans.

Les bons d'Etat sont principalement destinés aux investisseurs particuliers.