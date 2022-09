"Nous avons les réserves de gaz nécessaires" : l'Iran se propose comme fournisseur d'énergie à l'Europe

Dans le contexte de la guerre en Ukraine et d'une possible pénurie de gaz cet hiver, l'Iran s'est proposé comme fournisseur d'énergie à l'Europe. "Nous avons les réserves de gaz nécessaires ainsi que le potentiel, comme on le sait, et pouvons donc couvrir les besoins de l'Europe à cet égard", a déclaré lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani.

L'Iran possède les deuxièmes plus grandes réserves de gaz au monde et avait déjà été envisagé comme un fournisseur potentiel de l'Europe. Toutefois, les observateurs estiment que le pays a peu de marge de manœuvre pour l'exportation en raison de la demande intérieure. M. Kanaani a également reconnu qu'au cours des dernières années, en raison des sanctions américaines, le transport du gaz a connu des problèmes techniques, mais ceux-ci ont été résolus entre-temps et l'Iran ne rencontre plus aucun obstacle, selon le porte-parole.

L'offre iranienne est liée à une condition majeure : la reprise de l'accord international sur le programme nucléaire iranien et surtout la levée des sanctions économiques américaines. L'Iran et six partenaires du traité - Chine, Russie, Allemagne, France, Grande-Bretagne et États-Unis - négocient actuellement une relance de l'accord de 2015 visant à empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires. Un accord n'a pas encore été conclu, mais M. Kanaani a exprimé lundi son optimisme quant à la possibilité d'un accord dans un avenir proche.