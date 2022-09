De 2.000 à plus de 20.000 euros sur toute une vie: quel est le coût réel des menstruations?

Entourée du double tabou de la pauvreté et des menstruations, la précarité menstruelle touche pourtant une frange non négligeable de la population. Nous faisons le point sur la situation en Belgique avec Karine Lalieux, ministre de l’Intégration sociale et de la Lutte contre la pauvreté.