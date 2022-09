Les entreprises Shell et ExxonMobil sont les autres grandes gagnantes.

L'exploitation gazière de Groningue a rapporté plus de 360 milliards d'euros aux Pays-Bas en 60 ans

L'exploitation du gaz de Groningue, au nord des Pays-Bas, a rapporté en près de 60 ans un montant corrigé de l'inflation de 428 milliards d'euros. L'État, via des prélèvements ou les participations d'entreprises publiques, en a perçu 363,7 milliards, selon des calculs de l'actionnaire Shell rapportés mardi par le Financieele Dagblad. Les 64,7 milliards d'euros restants sont revenus à l'exploitant de ce qui constitue le plus grand gisement de gaz naturel d'Europe occidentale, la Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Cette dernière a reversé ce montant sous forme de dividendes à ses actionnaires, les géants anglo-néerlandais Shell et américain ExxonMobil.

Les résultats de la NAM - le véhicule mis sur pied pour exploiter le gisement - étaient restés secrets depuis sa création en 1963.