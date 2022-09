Plafonner les bénéfices des producteurs d'énergie n'est pas suffisant, estime Oxfam

Toutes les entreprises qui profitent de la crise actuelle devraient voir leurs bénéfices plafonnés, estime mercredi Oxfam dans un communiqué. La Commission européenne a annoncé mercredi vouloir faire contribuer les producteurs d'énergie qui réalisent des revenus massifs depuis le début de la crise énergétique. Pour Oxfam, les entreprises du secteur énergétique, mais aussi de tous les autres secteurs qui tirent profit de la crise actuelle devraient voir leurs revenus plafonnés.

"L'annonce faite par la présidente de la Commission est un pas en avant, mais ne traite qu'une partie du problème. Nous avons besoin d'une taxe exceptionnelle qui s'applique à toutes les entreprises qui profitent de la crise", déclare Chiara Putaturo, experte fiscale d'Oxfam Europe, dans un communiqué.

Oxfam fait référence à la crise énergétique, mais pas seulement. En mai dernier, l'organisation publiait un rapport intitulé "Quand la souffrance rapporte gros", qui montrait comment, au cours des deux dernières années, les entreprises des secteurs agro-alimentaire, pharmaceutique, pétrolier et technologique ont profité de la pandémie de coronavirus pour engranger des bénéfices record.

Ainsi, la pandémie a créé 40 nouveaux milliardaires dans le secteur du big pharma et on compte désormais 62 nouveaux milliardaires dans l'industrie agro-alimentaire, a calculé Oxfam.

Inflation énergétique fulgurante

"Pendant ce temps, l'inflation augmente et pousse de plus en plus de personnes dans la pauvreté. Les recettes d'une taxe plus vaste sur ces bénéfices exceptionnels permettraient de s'assurer que ce ne sont pas les plus pauvres qui paient le prix de cette inflation", dit encore Chiara Putaturo.

Les prix de l'énergie ont explosé ces derniers mois, à cause notamment des problèmes d'approvisionnement en gaz russe - sur fond de guerre en Ukraine.

Or, les énergéticiens qui produisent de l'électricité avec des éoliennes, des panneaux solaires ou du nucléaire profitent actuellement des prix extrêmement élevés du marché de gros de l'électricité en Europe pour engranger des profits substantiels.

"Les sources d'énergie à faible teneur en carbone réalisent des revenus massifs qui ne reflètent pas leurs coûts de production", a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "Il est maintenant temps que les consommateurs bénéficient des faibles coûts des sources d'énergie à faible teneur en carbone, comme les énergies renouvelables. Nous proposerons donc de réorienter ces bénéfices inattendus pour soutenir les personnes et les entreprises vulnérables."