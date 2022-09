"Hors de question que les consommateurs fassent office de banque pour les fournisseurs d'énergie"

Le nombre de plaintes déposées auprès du Service de Médiation de l’énergie explose en 2022. La secrétaire d'Etat Eva De Bleeker propose cinq mesures pour augmenter la transparence et la rapidité des remboursements de la part des fournisseurs d'énergie.

La situation critique sur le marché de l'énergie se ressent à tous les niveaux, et les conflits liés aux factures et aux contrats se multiplient. "En 2022, le Service de Médiation de l'énergie a déjà enregistré 17 417 plaintes", indique à ce sujet le cabinet d'Eva De Bleeker, secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs. Un chiffre impressionnant, sachant qu'en 2019 il ne s'élevait qu'à... 7 055 plaintes. "En 2021 on a compté 9 088 plaintes, dont 4 018 qui ont été enregistrés au dernier trimestre. Cette hausse remarquable du nombre de plaintes est donc visible depuis octobre 2021. De nombreuses plaintes s'agissent bien sûr du prix. Mais des problèmes de compteur, sur le processus de facturation, les changements de fournisseurs et des problèmes de paiement sont également abordés", complète le communiqué.

Compte tenu du climat actuel, Eva De Bleeker plaide donc pour une plus grande transparence de la part des fournisseurs d'énergie. Elle souhaite également un raccourcissement des délais de remboursement, jugeant "inadmissible que les consommateurs face office de banque pour les fournisseurs d'énergie qui retardent la facture finale et le remboursement". "Les fournisseurs d'énergie retardent l'établissement de la facture finale, notamment lorsque les clients ont payé trop d'avance et ont droit à un remboursement. En outre, lorsque la facture finale arrive enfin, il faut parfois attendre longtemps avant d'être remboursé."

Cinq mesures mises sur la table

Pour endiguer la dynamique actuelle, la secrétaire d'Etat propose cinq mesures. Les fournisseurs se verraient tout d'abord imposer un délai maximum de 15 jours pour rendre la facture finale au client, et ce à compter du relevé du compteur. Une fois ce temps écoulé, ils devraient indemniser le consommateur.

Dans un deuxième temps, concernant les remboursements, un délai de 30 jours serait fixé à compter de la remise de la facture finale, avec là encore une indemnisation prévue un cas de dépassement du délai fixé. "Cela créerait la pression nécessaire pour rembourser les consommateurs à temps", juge-t-elle, pointant que les consommateurs qui paient leur facture en retard reçoivent également des pénalités.

La secrétaire d'Etat souhaite également obliger les fournisseurs d'énergie à inclure une proposition de paiement anticipé sur chaque facture de décompte, réglementer plus strictement les paiements anticipés, mais également imposer aux fournisseurs d'afficher "toutes les formules tarifaires de manière claire et transparente sur leur propre site web. Ces formules de tarification doivent être faciles à consulter et comparables".

"En ces temps difficiles, la transparence et un service correct sont extrêmement importants. Il est donc essentiel que les fournisseurs d'énergie indiquent les tarifs qu'ils utilisent et la manière dont ils calculent les paiements anticipés. Il est absolument hors de question que les consommateurs fassent office de banque et accordent des prêts sans intérêt aux fournisseurs d'énergie", conclut-elle.