Le retour à la stabilité des prix s'annonce encore plus coûteux.

"La Fed doit agir fermement" contre l'inflation et "persévérer jusqu'à ce que le travail soit terminé", affirme Jerome Powell

La Fed doit agir fermement contre l'inflation, afin d'éviter qu'elle ne soit ancrée dans l'esprit des consommateurs, comme au début des années 1980, ce qui rend encore plus coûteux le retour à la stabilité des prix, a déclaré jeudi son président, Jerome Powell.

"Nous devons agir fermement comme nous l'avons fait, et nous devons persévérer jusqu'à ce que le travail soit terminé", a déclaré le président de la banque centrale américaine (Fed) lors de la conférence monétaire annuelle du Cato Institute. "Nous pensons que nous pouvons éviter le genre de coûts sociaux très élevés" que la Fed avait, à l'époque, "dû imposer pour faire reculer l'inflation et mettre en place une longue période de stabilité des prix".

Les Etats-Unis ont connu une période de très forte inflation dans les années 1970, et jusqu'au début des années 1980. La hausse des prix avait frôlé les 15% sur un an.

Jerome Powell a évoqué "ce que Paul Volcker (président de la Fed de 1979 à 1987, NDLR) et la Fed ont fait pour enfin maîtriser l'inflation après plusieurs tentatives infructueuses", soulignant que "le public en était venu à considérer une inflation plus élevée comme la norme et à s'attendre à ce qu'elle continue".

De telles anticipations d'inflation élevée de la part des consommateurs entretiennent la spirale inflationniste, rendant encore plus douloureuse la lutte contre cette hausse des prix.

La Fed avait dû, sous Paul Volcker, prendre des mesures drastiques pour ramener l'inflation dans les clous.

"Le temps presse"

"Le temps presse", a encore averti Jerome Powell.

Il a également souligné que "l'histoire met en garde contre un assouplissement prématuré de la politique" monétaire, signalant que la Fed devrait continuer à resserrer sa politique, afin de ralentir la consommation, malgré les craintes de récession.

La Fed a relevé ses taux directeurs à quatre reprises depuis mars, et ceux-ci se situent désormais dans une fourchette de 2,25 à 2,50%.

Elle devrait les relever de nouveau le 21 septembre, lors de la prochaine réunion du comité de politique monétaire (FOMC), son organe de décision. Une nouvelle forte hausse, de trois quarts de points de pourcentage, est sur la table.