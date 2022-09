Elizabeth II, véritable icône pop, du pain béni pour l'industrie britannique

La Reine Elizabeth II nous a quittés ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans. Retour sur les principaux projets artistiques et commerciaux à son effigie qui ont jalonné le XXe et XXe siècle.

Pourquoi Elizabeth II est-elle devenue une figure pop ? Parce que c'est une reine qui utilisait le sens de la mise en scène avec sérieux et qui vivait avec son temps - rappelons qu'elle était sur Twitter depuis 2014 et Instagram depuis 2019. Elle réunissait autour d'elle tout le gratin de la pop lors de ses anniversaires : Elton John, Diana Ross, Alicia Keys et, plus récemment, Shawn Mendes. Son goût pour le détail et les couleurs se retrouvait jusque dans ses tenues, avec une robe, un chapeau et un sac toujours assortis.

Si la fortune d'Elizabeth II s'estime à 370 millions de livres sterling, soit plus de 425 millions d'euros, la monarchie britannique rapporterait 1,7 milliard de livres sterling aux caisses de l'État grâce au tourisme (ex : mariages princiers) et les produits dérivés. La figure qu'elle représente génère également des profits à l'industrie de la pop culture depuis des dizaines d'années.

Alors que la monarque nous a quittés hier à l'âge de 96 ans, penchons sur les revenus que sa figure a générés dans les domaines artistique et commercial.

En images

Avec 40 épisodes et 4 saisons, la série anglo-américaine "The Crown", produite par Netflix - dont le tournage pour le moment en pause "par respect" - a été visionnée par plus de 100 millions de foyers. La première saison aurait coûté entre 130 et 140 millions de dollars pour Netflix. Difficile d'évaluer les retombées financières directes mais c'est une réussite pour la plateforme.

En restant dans les images, les "Reigning Queens" d'Andy Warhol, créés par série en 1985, sont incontournables. À partir d'une photographie d'Elizabeth II de 1975 par Peter Grugeon, l'artiste a notamment produit 40 éditions régulières de ce tirage en différentes couleurs (bleu, rose, violet, turquoise...). Ces gravures prennent de la valeur au fil du temps. Les collectionneurs ont particulièrement vu le prix de ces portraits exploser ces derniers mois. Une Reine bleue s'est vendue en avril dernier au prix de 403 200 dollars. En janvier, une autre a été achetée au prix de 480 696 dollars, soit plus du triple de l'estimation initiale. En juin, une Reine Elizabeth rose s'est vendue à 423 249 dollars, contre 232 380 dollars pour une autre gravure rose il y a deux ans.

En musique

Dans le domaine musical, la déclaration d'amour écrite en 1969 par les Beatles ne peut pas être oubliée. Sur un ton léger et une guitare enjouée, "Her Majesty" raconte à quel point la monarque est "une jolie fille". Paul Mccartney, qui l'a écrite, va jusqu'à dire qu'"un jour, je la ferai mienne". Ne figurant pas sur la pochette de l'album "Abbey Road" mais pourtant bien présente sur le 33 tours, elle est considérée comme la première chanson cachée de la musique rock. Vendu plus de 30 millions de fois, l'album fait partie de ceux qui ont été les plus écoutés dans le monde.

Dans un autre registre, on se souvient également du single "God Save The Queen", composé par le groupe punk rock "Sex Pistols" en 1977 à l'occasion du jubilé d'argent de la Reine. "Il n'y a pas d'avenir"; "Elle (la Reine, ndlr) n'est pas un être humain"; "Le régime fasciste" : les paroles insolentes de la chanson sont devenues une véritable hymne anti-monarchique. Une semaine et demie après la sortie du morceau, 150 000 copies avaient été vendues. Le single a été réédité cette année à l'occasion des 70 années de règne de la Reine et fut n°1 des ventes au Royaume-Uni.

Oeuvre intitulée "God Save The Queen", réalisée par l'artiste Jamie Reid pour le groupe punk britannique Sex Pistols en 1977, lors de l'exposition "The Queen : Art and Image" au Ulster Museum de Belfast (Irlande du Nord, 2012). ©AFP

En figurines

À l'occasion du jubilé de platine d'Elizabeth II, en juin dernier, un nouveau type de figurine est apparu à son effigie : la poupée "Barbie collector Elizabeth II ", confectionnée par le géant américain des jouets Mattel. En édition limitée, la poupée, vendue au prix de 75 dollars, est désormais sold out sur le site. Il est à noter que les autres "Tribute Collection Doll" de Mattel sont vendues entre 35 et 45 dollars.

©AFP

Dans les autres objets à l'effigie de la monarque se trouvent également les pièces de monnaie collector. Par exemple, pour son jubilé de platine, deux pièces spéciales commémoratives ont été frappées : une de 50 centimes et une de 5 pounds.

Toujours dans les objets souvenirs, on peut se baser sur les chiffres du Jubilé de diamant (2012). Avec cinq millions de tasses et poteries vendues, la vente de souvenirs aurait généré environ 200 millions de livres, soit 240 millions d'euros. En termes de revenus touristiques, l'événement aurait rapporté 145 millions rien qu'à Londres.