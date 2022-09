Accueil Economie Conjoncture Les Vingt-sept s’accordent pour ne pas être en désaccord sur le prix de l’énergie La question de plafonner le prix du gaz est loin d’être réglée. Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes



©AFP

Sortir de la réunion les mains vides n'était pas une option. Réunis en urgence à Bruxelles ce vendredi, les ministres chargés de l'Énergie des États membres se devaient d'envoyer un signal politique et de montrer aux citoyens et entreprises européens qu'ils agissent, ensemble, pour abaisser les factures de gaz et d'électricité. "Nous sommes parvenus à dégager une orientation claire", s'est félicité, dans l'après-midi, Josef Sikela, ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce et dont le pays assure la présidence du Conseil de l'UE. ...