Plusieurs mouvements de contestation étaient prévus par la poste et les chemins de fer britanniques.

Plusieurs grèves au Royaume-Uni annulées "par respect" pour la Reine "et sa famille"

Plusieurs mouvements de grève programmés ce vendredi et la semaine prochaine par les syndicats de la poste britannique et des chemins de fer ont été annulés en raison du décès d'Elizabeth II, rapporte la BBC. Les syndicats à l'origine des actions prévues ont déclaré qu'ils avaient choisi d'annuler les mouvements de grève "par respect pour son service au pays et pour sa famille".

Les actions devaient débuter vendredi par un mouvement de grève des postiers tandis que le syndicat RMT (National Union of Rail, Maritime and Transport Workers) prévoyait de cesser le travail les 15 et 17 septembre.