Emploi, croissance, inflation… Vers où va la Belgique dans les prochains mois ?

Dans le contexte complexe que nous connaissons, vers où va la Belgique dans les prochains mois au niveau de l’emploi, de la croissance économique et de l’inflation ? La chronique de Bruno Wattenbergh, éditorialiste économique pour LN24.

Après la crise du Covid et avec le contexte tendu de la guerre en Ukraine, au premier trimestre de l'année prochaine on devrait parler de récession en zone euro. Et il n'y aura pas de miracle pour la Belgique…

Au niveau de l'inflation, un faible ralentissement devrait s'observer dès le début de l’année prochaine. Les prix de l’énergie devraient rester élevés mais fléchir quelque peu après l’hiver.

Enfin, heureusement dans tout cela, le marché de l'emploi s'en sort plutôt bien.

