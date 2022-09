Le Danemark veut plafonner les factures de gaz, d'électricité et de chauffage pour soulager les ménages face à la flambée actuelle des prix en Europe

Le Danemark veut plafonner les factures d'énergie : "Des citoyens ne pourront pas payer leur électricité et leur chauffage cet hiver"

"Le gouvernement propose de plafonner le prix que les Danois doivent payer pour l'électricité, le gaz et le chauffage urbain", a dit Mette Frederiksen, Première ministre, lors d'une conférence de presse.

Les prix de l'électricité et du gaz ont quintuplé en un an dans le pays scandinave, selon les dernières statistiques d'août. "Nous avons dit dès le début que nous ne pouvions pas protéger tous les Danois des conséquences de la guerre de Poutine", a affirmé la cheffe du gouvernement. "Mais nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'il y aura des Danois cet hiver qui ne pourront pas payer leur électricité et leur chauffage."

Concrètement, la Première ministre a expliqué que "si la facture dépasse celle de l'automne dernier, le paiement peut être reporté à une date ultérieure, lorsque le prix aura à nouveau baissé". Le paiement pourra être échelonné sur cinq ans.

Ce projet, qui doit être discuté au Parlement, devrait coûter 45 milliards de couronnes (environ six milliards d'euros).

La semaine dernière, le gouvernement danois avait déjà annoncé fournir des garanties de plus de 13 milliards d'euros aux entreprises énergétiques souffrant de la volatilité des prix. En outre, plusieurs initiatives ont déjà été lancées par le gouvernement pour réduire la consommation d'énergie, dont la baisse du chauffage et de l'éclairage des bâtiments publics.