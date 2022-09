Accueil Economie Conjoncture De Croo, nouveau héros des diamantaires anversois : la Métropole peut toujours accueillir les diamants venus de Sibérie Ce mercredi, le Premier ministre a rappelé pourquoi il était en défaveur d'un embargo sur le diamants russes. Une position qui ne fait pas l'unanimité dans notre pays. Raphaël Meulders Journaliste service Economie L'an dernier, l'équivalent de 1,8 milliard d'euros de diamants bruts russes sont passés par la Belgique. ©Belga Image

On ne compte plus le nombre de "merci" qu’Alexander De Croo (Open VLD) aura reçu lors de sa visite ce mercredi au Handelsbeurs d’Anvers où a lieu durant deux jours le congrès “Facets” réunissant les plus importants diamantaires...