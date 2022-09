Les ventes de voitures neuves chutent de près de 13 % en Belgique

Les quatre principaux marchés de l'UE ont ainsi tous enregistré des résultats moins bons au mois de juillet qu'un an plus tôt.

Les ventes de voitures neuves ont chuté de 11,9 % dans l'Union européenne sur les huit premiers mois de cette année par rapport à la même période en 2021, indique vendredi l'Association des constructeurs européens (ACEA). Elles ont ainsi avoisiné les 6 millions d'unités écoulées, contre 6,8 millions un an plus tôt. En juillet dernier, les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont à nouveau diminué (-10,4 %), avant de rebondir (+4,4 %) en août.

Les quatre principaux marchés de l'UE ont ainsi tous enregistré des résultats moins bons au mois de juillet qu'un an plus tôt, avec l'Allemagne (-12,9 %) et l'Espagne (-12,5 %) qui ont affiché les plus fortes baisses. Cela avec une base de comparaison déjà faible causée par la pénurie persistante de semi-conducteurs.

En août, le marché européen des voitures neuves a ensuite, et finalement, renoué avec la croissance, mettant fin à treize mois de baisse consécutive. Toutefois, avec 650.305 unités enregistrées, ce résultat reste bien en deçà des niveaux antérieurs à la pandémie, note l'ACEA.

Tous les marchés clés de l'UE ont contribué positivement à la croissance de la région, avec des gains solides en Italie (+9,9 %), en Espagne (+9,1 %), en France (+3,8 %) et en Allemagne (+3,0 %).

Sur l'ensemble des huit premiers mois de l'année, les volumes globaux se sont cependant contractés de 11,9 %. Malgré l'amélioration récente, les baisses antérieures pèsent donc négativement sur la performance cumulée. En conséquence, les quatre marchés clés ont tous enregistré des pertes jusqu'à présent cette année. Dans ce classement, l'Italie (-18,4 %) devance de loin la France (-13,8 %), l'Allemagne (-9,8 %) et l'Espagne (-9,4 %). En Belgique, la baisse est de -12,7 %.