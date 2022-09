Accueil Economie Conjoncture La Belgique a déjà dépensé 6,75 milliards en 2022 pour faire face à la crise de l'énergie et la guerre en Ukraine Des mesures énergies sont attendues mais la Vivaldi se serre la ceinture. François Mathieu Journaliste - Editorialiste





©BELGA

On le sait, la Vivaldi est en plein exercice budgétaire. Et elle est près de ses sous, le déficit étant à des sommets. Pour preuve, les 400 euros qui seront versés aux ménages pour leur gaz et leur électricité ne le sont que pour les mois de novembre et décembre. On ne sait d’ailleurs pas encore grand-chose des modalités pratiques, si ce n’est que ce montant sera versé avant la fin décembre et que cela se fera via une réduction sur la facture...