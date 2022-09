La construction d'un nouveau terminal GNL démarre en Allemagne

La construction de l'un des nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) devrait commencer cette semaine, en Allemagne, alors que le pays réoriente ses approvisionnements énergétiques en réduisant sa dépendance aux combustibles fossiles russes. La société allemande Deutsche ReGas prévoit de commencer mardi les travaux de construction du terminal GNL à Lubmin, dans le nord-est du pays, a-t-elle annoncé.

Le GNL sera d'abord acheminé par méthaniers au large de Lubmin, ensuite par des bateaux navettes, plus petits, jusqu'au port avant d'être injecté dans le réseau gazier existant.

La première livraison est attendue dès le mois de décembre, selon le calendrier établi.

Lubmin est également le point d'arrivée des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 en provenance de Russie via la mer Baltique. Les livraisons de gaz russe, moins cher, ont cependant été interrompues sur fond de tensions russo-occidentales en raison du conflit en Ukraine, ce qui a fait grimper les prix de l'énergie en Allemagne et alimenté une inflation record.