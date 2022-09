La Belgique a perdu 26.000 millionnaires en 2021

Alors que la richesse des ménages dans le monde a augmenté de près de 10 % en 2021, la Belgique fait partie des pays qui ont connu la plus forte baisse. Le nombre de millionnaires en dollars en Belgique a également diminué, pour atteindre 589 000. C'est ce que révèle une nouvelle étude sur la richesse réalisée par le Crédit Suisse.

La richesse mondiale a augmenté de 9,8 % l'année dernière pour atteindre 463 600 milliards de dollars. Cela équivaut à 87 489 dollars par adulte. "Sans les effets de change (le rapport calcule en dollars américains, NdlR), la richesse mondiale aurait augmenté de 12,7 %, soit la croissance annuelle la plus rapide jamais enregistrée", indique le rapport. Il établit un lien entre cette hausse et les bonnes performances des actions, la hausse des prix de l'immobilier et la politique de taux d'intérêt accommodante des banques centrales pendant la crise du Covid. La Suisse se situe tout en haut de la liste, avec une richesse moyenne de 696 600 dollars par adulte.

La Belgique est l'un des pays où la richesse a le plus diminué, bien que le Credit Suisse indique que cela est principalement dû aux effets du taux de change. Ainsi, la richesse des Belges a diminué d'environ 3 %, soit un peu moins de 13 000 dollars, pour atteindre une moyenne de 381 110 dollars (au taux de change actuel, environ le même montant en euros). Ce n'est qu'en Italie et au Japon que la richesse moyenne a diminué encore plus en termes nominaux : 13 400 et 14 500 dollars respectivement.

589 000 millionnaires en dollars

La Belgique obtient de très bons résultats en matière d'inégalité des richesses. Avec une richesse médiane de 267 890 dollars, la Belgique est devancée par l'Australie (273 900 dollars). La médiane signifie qu'un nombre égal de personnes ont une richesse plus ou moins grande.

La Belgique comptait 589 000 millionnaires en dollars à la fin de 2021, selon le rapport, soit 26 000 de moins qu'un an plus tôt. En 2026, il y en aurait jusqu'à 826 000, selon le Credit Suisse.

Au niveau mondial, 62,5 millions de personnes possédaient des actifs d'au moins un million de dollars à la fin de l'année dernière, soit 5,2 millions de plus qu'un an auparavant. Les États-Unis comptent de loin le plus grand nombre de millionnaires en dollars (24,5 millions), loin devant la Chine (6,2 millions).

Quant à 2022, le Credit Suisse prévoit que l'inflation élevée, la hausse des taux d'intérêt et la baisse des prix de l'immobilier "pourraient inverser la croissance impressionnante de l'année dernière". En 2024, la richesse moyenne mondiale devrait toutefois dépasser les 100 000 dollars par adulte et, en 2026, le monde compterait plus de 87 millions de millionnaires.