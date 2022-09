Le prix du gaz européen atteint son niveau le plus bas depuis juillet

Les prix du gaz en Europe ont continué à baisser ce mardi, pour la quatrième session consécutive. Il s'agit du prix le plus bas depuis la fin juillet. Sur le principal marché à terme néerlandais, le prix du gaz a chuté de plus de 6 % à 170 euros par mégawattheure mardi matin. Mais cela reste sept fois plus élevé que la moyenne annuelle normale.

Les mesures prises par de nombreux pays d'Europe pour lutter contre la crise énergétique commencent à produire leurs effets, écrit l'agence de presse financière Bloomberg. Les grands consommateurs tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni ont réduit leur dépendance à l'égard du gaz russe. En outre, la Commission européenne travaille également sur des mesures.

En outre, les stocks de gaz européens semblent être remplis à quelque 86 %, soit un peu mieux que la moyenne sur cinq ans.