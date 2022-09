Menace d'une nouvelle grève du rail le 18 octobre en Belgique

Le front commun syndical a déposé un préavis de grève pour le rail pour le 18 octobre, a-t-il indiqué mardi lors d'une conférence de presse.

ACOD Spoor, ACV Transcom et VSOA Spoor menacent d'une grève de 24 heures pour réclamer des ressources suffisantes pour le recrutement notamment. Les syndicats réclament davantage de ressources pour les chemins de fer belges avant les discussions sur le budget fédéral. Par exemple, ils soulèvent la question des nombreux trains annulés en raison du manque de personnel dans les compagnies ferroviaires. Ils disent tirer la "sonnette d'alarme" afin que des mesures urgentes soient prises pour mettre fin à la détérioration des conditions de travail. Ainsi, ils veulent des fonds suffisants pour le recrutement et pour améliorer les conditions de travail et le bien-être du personnel.

Selon les syndicats ferroviaires, la balle est maintenant dans le camp du gouvernement. En l'absence de réponse concrète, il y aura une grève effective le 18 octobre, a déclaré le président national de l'ACOD Spoor Pierre Lejeune. Le mouvement de grève se "renforcera" si nécessaire après le 18 octobre.

Les grèves ferroviaires sont soumises à un service minimum depuis plusieurs années.