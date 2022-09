Mais pourquoi diable les transports publics sont payants ?

Si les transports en commun semblent être un choix d'avenir, la gratuité n'est peut-être pas une solution.

En effet, cette mesure représenterait un coût colossal pour les entreprises : plus de 200 millions pour la Stib, et pas moins de 700 millions pour la SNCB. Or, la plus-value serait limitée car il semblerait que le coût des transports ne représente pas un frein pour les utilisateurs.

Si cet argent est disponible, mieux vaut investir pour développer l'offre et le réseau.

