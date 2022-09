Le prix de l'essence en hausse ce vendredi

Le prix maximum d'un litre d'essence 95 et d'essence 98 augmentera respectivement de 2,3 centimes et de 2,8 centimes.

L'essence devient un peu plus chère, rapporte le SPF Economie ce jeudi. Le prix maximum d'un litre d'essence 95 (E10) sera de 1,744 euros à partir de vendredi, soit une augmentation de 2,3 centimes par litre. Un litre d'essence 98 (E5) sera 2,8 centimes plus cher et coûtera au maximum 1,96 euros par litre.

L'augmentation des prix est due à des produits pétroliers ou des biocomposants plus chers sur les marchés internationaux.