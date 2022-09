Le prix de l'or à son plus bas niveau depuis avril 2020

Le prix de l'or a fortement chuté vendredi, atteignant son niveau le plus bas depuis plus de deux ans. Selon le marché, cela résulte de la hausse des taux d'intérêt sur les marchés des capitaux. Les titres à taux d'intérêt fixe deviennent donc plus intéressants pour les investisseurs que les placements en or.

L'once d'or (31,1 grammes) est devenue 27 dollars moins chère ce vendredi et coûte 1 641 dollars, soit le plus bas niveau depuis avril 2020.

Les banques centrales se bousculent pour augmenter les taux d'intérêt, dans leur lutte contre l'inflation. Des taux d'intérêt plus élevés réduisent normalement l'intérêt pour le métal précieux, qui n'a pas de taux d'intérêt. À l'inverse, la montée des tensions en Ukraine pourrait alors provoquer à son tour une hausse du prix de l'or, valeur refuge pour les investisseurs en période de turbulences.