Accueil Economie Conjoncture Les sanctions contre la Russie coûtent-elles trop cher aux Européens ? Et sont-elles efficaces ? L’Europe souffre mais la Russie risque l’effondrement. Mais quel impact ont ces sanctions sur les économies européenne et russe ? Et sur les populations respectives ? Antonin Marsac Journaliste - Ex-coordinateur éditorial de LaLibre.be







Les coupures des exportations vers la Russie pourraient, à moyen terme, mettre en péril toute son industrie. ©Shutterstock

Le 24 février 2022, la Russie décide de faire rugir ses canons et envahir l’Ukraine par la force. L’action belliqueuse, escalade d’une agression entamée en 2014 avec l’annexion de la Crimée, a poussé l’Union européenne à imposer des sanctions économiques bien plus conséquentes que celles décidées il y a huit ans. Le but ? Simple, affaiblir le pays, gigantesque par la taille mais petit en termes de puissance économique. Exclusion du système bancaire Swift, restrictions sur les...