Accueil Economie Conjoncture Clarisse Ramakers (Agoria): "En Wallonie, le gouvernement a l'air tétanisé" Indexation des salaires, crise énergétique, pénurie de main d'œuvre... les défis sont nombreux pour l'industrie technologique wallonne. Clarisse Ramakers, directrice générale d’Agoria Wallonie qui défend les intérêts du secteur, est l’Invitée Eco du week-end. Antonin Marsac Journaliste - Ex-coordinateur éditorial de LaLibre.be







La directrice d'Agoria Wallonie souhaite, comme beaucoup de patrons, une remise en question du système d'indexation des salaires. En particulier à cause de la flambée énergétique. ©D.R.

Clarisse Ramakers est arrivée en mai 2021 à la tête d’Agoria Wallonie, la branche régionale de la fédération de l’industrie technologique belge. En un peu plus d’un an, on peut dire qu’elle n’a pas chômé. Alors...