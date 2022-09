L'économiste Jacques Drèze est décédé

Il était considéré par certains observateurs comme l’un des plus grands économistes du pays : Jacque Drèze (93 ans) est décédé, comme le rapportaient nos confrères du Tijd lundi soir. Il laisse derrière lui une longue et riche carrière académique.

Né en 1929 à Verviers, Jacques Drèze a baigné dans un environnement familial où l’économie et la finance étaient présentes. Son père, Jules Drèze, fût en effet le fondateur de la banque Drèze de Verviers. Jacques Drèze étudia les sciences économiques à l’Université de Liège mais aussi à la Columbia University aux États-Unis où il termine sa thèse en 1957. Après un petit détour par le MIT, Harvard et Chicago, il reviendra ensuite en 1958 en Belgique en tant que professeur d’économie à l’UCL. Ses terrains de prédilection : l’économétrie et la micro-économie.

Grand défenseur de l’emploi

En 1966, il fonde le Center for Operations Research and Econometrics (CORE), un centre de recherche économique dépendant de l’UCL à la réputation toujours très solide aujourd’hui.

Dans le courant des années 1970, il fût le témoin des années de crise en Belgique, marquées notamment par l’impact des chocs pétroliers et des cures d’austérité frappant la population. Il travaille alors sur des thématiques comme les économies en déséquilibre et le chômage. L’emploi, de manière générale, fût au coeur d’un grand nombre de ses travaux.

En 1986, Jacques Drèze fût le premier président de la European Economic Association en 1986.

Personnalité assez discrète, amoureux de la nature et père de cinq fils – dont Benoît Drèze qui siège au CDH et Jean Drèze, économiste du développement qui travaille en Inde – fût parfois cité comme un gagnant possible pour le Nobel d'Économie. Un prix prestigieux qu’il ne décrochera cependant jamais en dépit de la qualité de ses recherches et publications. Il est probablement encore aujourd’hui l’un des économistes les plus cités.

En 1988, il lança avec d’autres économistes l’Appel des 72 demandant que l’emploi soit “protégé”. Il prit sa retraite en 1989, alors âgé de 60 ans.