Accueil Economie Conjoncture "Si rien n’est fait, seuls les ultra-riches pourront survivre": des restaurateurs bruxellois alertent sur la hausse des prix de l’énergie Avec "Bruxelles in the Dark", l’Horeca alerte sur la hausse des prix de l’énergie. Elise Legrand Journaliste Belgique et Web



©JC Guillaume

"Stefano, on sera bien prêts à 17h ? On le met où, l'écailler ?" Au bar Chez ta mère, à deux pas de la maison communale d'Ixelles, l'effervescence est à son comble en ce jeudi après-midi. Cageots d'huîtres, verres à bières, bouteilles de limonade : les livraisons défilent sur le pas de la porte. Derrière les fourneaux, le cuisinier et gérant de l'établissement, Pierre Millour, parfait l'assaisonnement de son plat du jour. Dans un coin de la salle, chandeliers, cierges et autres bougies attendent...