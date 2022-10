Loïk Le Floch-Prigent: "L’idéologie a conduit à vouloir faire disparaître l’industrie. Mais si elle disparaît, nous disparaîtrons"

Les Russes veulent faire une croix définitive sur Boeing et Airbus

Lourdement touchées par les sanctions occidentales, les compagnies aériennes russes vont passer un hiver difficile. "Les avions étrangers vont disparaître de la flotte, explique le conglomérat russe Rostec. Nous pensons que ce processus est irréversible et que les avions de Boeing et d’Airbus ne seront plus jamais livrés à la Russie."