En pleine crise énergétique, 130 millions de personnes affectées par une panne générale d'électricité au Bangladesh

Les pénuries ont été aggravées par la dépréciation de la monnaie locale, le taka - d'environ 20 % par rapport au dollar, selon les économistes - et la diminution des réserves de change.

Au moins 130 millions de personnes au Bangladesh étaient privées d'électricité à la suite d'une défaillance du réseau ayant entraîné une panne générale, a déclaré la compagnie d'électricité du gouvernement. Le réseau est tombé en panne à 14 heures (10H00 HB), et à l'exception de certaines parties du Nord-ouest du Bangladesh, "le reste du pays est privé d'électricité", a déclaré Shamim Ahsan, porte-parole du Conseil de développement de l'énergie. M. Ahsan a précisé que plus de deux habitants sur trois étaient privés d'électricité.

D'après le porte-parole, l'origine de cette panne du réseau n'est pas encore connue. "L'enquête est toujours en cours", a-t-il déclaré, en ajoutant qu'une défaillance technique pourrait en être la cause. Selon un message de Zunaid Palak, ministre de la Technologie, publié sur Facebook, l'approvisionnement en électricité sera rétabli à 20 heures, heure locale, à Dacca, la capitale, qui compte 22 millions d'habitants.

Le Bangladesh souffre depuis plusieurs mois d'une grave crise énergétique due à la hausse des cours mondiaux du carburant et du gaz, consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Peinant à financer l'importation de diesel et de gaz en quantité suffisante pour répondre à la demande en électricité, Dacca a dû instaurer des "mesures d'austérité". Les centrales diesel du pays produisant de l'électricité, d'une capacité de production de 1 500 mégawatts, et certaines centrales à gaz, ont été mises à l'arrêt.

Les dizaines de milliers de mosquées du pays ont été sommées de ne faire fonctionner les climatiseurs que pendant les cinq prières quotidiennes.

La colère de la population s'est intensifiée à la suite de nombreuses et longues coupures de courant. Au moins trois manifestants ont été tués par les forces de l'ordre au cours de grands rassemblements à Dacca contre l'augmentation du coût de la vie. Une centaine de personnes ont été blessées lors d'une manifestation violemment réprimée par la police, selon le parti d'opposition Bangladesh Nationalist Party.

L'inflation des prix à la consommation a en outre durement touché les budgets des ménages et le gouvernement s'est récemment engagé à plafonner le prix de plusieurs aliments de base, dont le riz, afin d'apaiser le mécontentement de la population. Le Bangladesh avait déjà connu une panne de courant de grande ampleur en novembre 2014. Environ 70 % du pays avaient alors été privés d'électricité pendant près de dix heures.