Les prix du pétrole continuent de grimper ce mardi

Lundi, le pétrole était déjà plus de 5 % plus cher, car le cartel pétrolier OPEP et ses alliés devraient décider dans le courant de la semaine de réduire fortement leur production.

Les prix du pétrole poursuivent leur tendance à la hausse mardi, après que le pétrole soit déjà devenu nettement plus cher lundi. Le cartel du pétrole, l'OPEP, devrait réduire sa production. Le baril de pétrole Brent de la mer du Nord - important pour le prix à la pompe chez nous - augmente de 42 cents pour atteindre 89,28 dollars mardi. Le baril de pétrole américain WTI augmente de 24 cents et vaut désormais 83,87 dollars.

Lundi, le pétrole était déjà plus de 5 % plus cher, car le cartel pétrolier OPEP et ses alliés devraient décider dans le courant de la semaine de réduire fortement leur production. Les craintes d'une récession économique s'accentuent et la production pourrait donc être réduite de plus d'un million de barils par jour, ont déclaré dimanche des sources anonymes. Ce serait la plus forte baisse depuis la pandémie de corona.

Les pays exportateurs de pétrole se réunissent à Vienne ce mercredi. L'OPEP+ se compose de 23 pays, dont l'Arabie saoudite et la Russie sont les principaux membres.