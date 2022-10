Les créations d'entreprises ont cru de près de 10 % en Belgique en 2021

La hausse atteignait en moyenne 3,9 % par an entre 2016 et 2020.

La Belgique comptait 1.094.607 entreprises assujetties à la TVA à la fin de 2021, soit une croissance annuelle de 4,2 %, a indiqué mercredi l'office statistique Statbel. La hausse atteignait en moyenne 3,9 % par an entre 2016 et 2020. Le nombre de créations d'entreprises s'est élevé à 114.559 unités, soit 9,7 % de plus qu'en 2020, tandis que 70.720 entreprises ont cessé leurs activités, soit 9,9 % de plus que l'année précédente.

Depuis 2017, le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques est celui comportant le plus d'entreprises en Belgique, relève Statbel. Elles étaient 215.738 fin 2021, soit 5,3 % de plus qu'un an plus tôt. C'est également dans ce secteur que l'on a observé le plus de créations (21.889).

Avec 189.668 entreprises assujetties à la TVA, le secteur du commerce/réparation d'automobiles et de motocycles est le deuxième en importance. On y a dénombré 19.419 créations et 15.310 radiations. La croissance de ce secteur s'élève à 2,1 % sur l'année 2021.

Le troisième secteur, la construction, compte 151.380 entreprises et a vu la création de 17.897 nouvelles entreprises et 10.502 radiations, pour une croissance annuelle de 5,6 %.