Pour le 8e mois consécutif, le marché des voitures d'occasion dans le rouge

Le marché des voitures d'occasion poursuit sa tendance à la baisse pour le huitième mois consécutif. Le mois de septembre a connu une baisse de 13,6 % par rapport au même mois en 2021 et de 9,7 % par rapport à septembre 2020. Le mois dernier, 53.111 voitures d'occasion ont été immatriculées, selon les chiffres de la fédération du secteur Traxio, publiés mercredi. "Après les chiffres positifs de 2021, nous constatons que le marché des voitures d'occasion connaît des moments difficiles mois après mois", a déclaré Filip Rylant, porte-parole de Traxio. "La forte augmentation du coût de la vie, la crise énergétique et le conflit à l'Est de l'Europe sont des facteurs qui affectent négativement la confiance des consommateurs, entraînant une baisse des visites de showrooms et donc des intentions d'achat."

Selon M. Rylant, la situation est exacerbée par la faible offre de voitures récentes d'occasion à faible kilométrage, ce qui maintient les prix élevés dans ce segment. En revanche, le marché des voitures de particuliers neuves semble connaître un renouveau et a enregistré une hausse en septembre pour le deuxième mois consécutif, selon les chiffres de la Febiac.

Volkswagen a de nouveau été la marque la plus vendue parmi les voitures de particuliers d'occasion en septembre, suivie respectivement par BMW, Opel, Peugeot et Mercedes. Les modèles les plus populaires en septembre étaient à nouveau la VW Golf (2.402 unités) et la VW Polo (1.866), suivies de la BMW Série 3 (1.422), de la Ford Fiesta (1.266) et de la Renault Clio (1.225).