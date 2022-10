Le cours du pétrole repart légèrement à la baisse

L'organisation pétrolière Opep et ses alliés ont décidé mercredi de réduire la production de pétrole de deux millions de barils par jour à partir de novembre.

Vendredi, les prix du pétrole ont cédé une petite partie de leurs gains de ces derniers jours. Le baril de pétrole Brent de la mer du Nord perd 25 cents et coûte 94,17 dollars. Le baril de pétrole américain WTI coûte encore 88,22 dollars, soit une baisse de prix de 23 cents. L'organisation pétrolière Opep et ses alliés ont décidé mercredi de réduire la production de pétrole de deux millions de barils par jour à partir de novembre. Les pays de l'Opep+ visent ainsi à enrayer la chute des prix du pétrole. Les prix du pétrole ont déjà chuté de 30 % depuis juin, ce qui fait craindre une récession et donc une moindre demande de pétrole.

Après la décision de mercredi, les prix du pétrole ont augmenté de manière significative.