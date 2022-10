Un tiers des stations-service françaises sont à court de carburant : la grève immobilise Total Energies

Depuis plus de deux semaines, les grèves se poursuivent dans les raffineries Total Energies du nord de la France. Résultat : presqu'un tiers des stations-service en France sont affectées par des pénuries de carburant. Le patronat a tiré lundi la sonnette d'alarme sur la pénurie des carburants. La Confédération des PME a demandé à l'Etat de prendre des mesures pour approvisionner les stations-service. De son côté, le Medef, représentant des entreprises françaises, appelle les syndicats à "saisir la main tendue" des raffineurs ExxonMobil et TotalEnergies.

Les négociations tardent et la situation s'enlise

En effet, malgré les pressions croissantes du gouvernement français, le syndicat CGT et la direction de TotalEnergies n'ont toujours pas ouvert de négociations. Le groupe pétrolier et gazier a proposé dimanche d'avancer à octobre (sans date précise) les négociations salariales prévues en novembre, à condition que les raffineries et dépôts actuellement bloqués reprennent le travail. La proposition n'a pas été appréciée. Un "chantage", a répondu lundi matin la CGT, à l'origine du mouvement de grève. "TotalEnergies essaie d'imposer une suspension de la grève avant toute réunion de négociation et donc avant toute proposition d'augmentation salariale. Cette tentative est perçue comme un chantage par la CGT et ne garantit en rien la satisfaction des revendications exprimées et donc la reprise du travail", a estimé le syndicat dans un communiqué transmis à l'AFP. "Le chantage, actuellement, ce sont les Français qui le vivent, donc l'objectif c'est bien de sortir de cette situation", avait déclaré un peu plus tôt sur la chaîne BFMTV Jean-Marc Durand, directeur du raffinage Europe du groupe.

"Les difficultés d'approvisionnement commencent à peser sur l'activité économique"

Selon la Confédération des PME, "les difficultés d'approvisionnement commencent à peser sur l'activité économique" particulièrement dans le nord et en Ile-de-France. "De nombreuses entreprises commencent à avoir de réelles difficultés pour exercer leur activité", rapporte de son côté le Medef?, qui rappelle que 75% des salariés "utilisent chaque jour leur voiture" pour se rendre sur leur lieu de travail. La première organisation patronale française, dont les entreprises adhérentes représentent plus de 9 millions de salariés, estime qu'il "est temps de trouver, dès aujourd'hui, une issue à ce conflit par le dialogue social et ainsi permette aux stations-service d'être réapprovisionnées dans les plus brefs délais". "Il en va de la poursuite de l'activité économique du pays", ajoute le Medef.

"Les pouvoirs publics doivent assumer leurs responsabilités"

La CPME a une approche différente. "Si la grève est un droit, elle ne doit pas mettre en cause la liberté de circulation et de travailler", d'après cette organisation qui dénonce le mouvement d'un "petit nombre de salariés des raffineries TotalEnergies et ExxonMobil, qui vont pourtant bénéficier d'un montant financier record au titre de la participation". "Si la voie normale du dialogue social ne permet pas de trouver une issue à ce conflit" il convient, selon la CPME, "que les pouvoirs publics - et en particulier les préfets - assument les responsabilités qui leur incombent en prenant les mesures, y compris juridiques, telles que des réquisitions, pour assurer le fonctionnement normal des raffineries".

Pour l'organisation, "il n'est pas concevable que des pénuries organisées de carburant viennent s'ajouter aux difficultés actuelles liées à l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité".

Les syndicats ont annoncé que la grève était reconduite et que le mouvement serait étendu à certaines stations-service.