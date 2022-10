La construction d'un pipeline entre le port d'Anvers et l'Allemagne est à nouveau reportée

Le projet de construction d'un pipeline souterrain destiné à relier la zone portuaire d'Anvers à la région de la Ruhr, en Allemagne, a une nouvelle fois été reporté. Une nouvelle date devrait être fixée lors d'une consultation publique.

Depuis des années, l'industrie chimique en particulier réclame un pipeline capable de transporter du dioxyde de carbone ou du gaz propane, par exemple. De cette façon, ils auraient besoin de moins de camions pour le transport. Les industries belges et allemandes ne seraient pas les seules à en bénéficier, l'industrie du Limbourg néerlandais pourrait également en profiter.

Un tracé contesté

En 2019, une demi-douzaine de grandes entreprises chimiques - dont BASF et INEOS - ont conclu un accord de coopération avec les ports d'Anvers et de Rotterdam. Les travaux devaient débuter en 2023. Mais le gazoduc a ensuite suscité de nombreuses protestations, notamment parce qu'il traverse plusieurs zones naturelles et agricoles. L'ajournement du projet a été annoncé par la ministre flamande de l'environnement et de l'énergie, Zuhal Demir (N-VA), en réponse au député flamand Ludwig Vandenhove (Vooruit). La construction du gazoduc sera discutée par le conseil des ministres dans le courant de l'année prochaine. Une fois le tracé approuvé, les permis environnementaux nécessaires pourront être demandés.

Des milliers de citoyens s'y opposent

Au total, des dizaines d'avis négatifs contre le gazoduc sont parvenus de divers conseils et administrations. En outre, des milliers de personnes ont déposé des objections, par voie numérique ou autre. Quelque quatre-vingts maisons sont menacées d'expropriation.

Les partenaires souhaitant construire le pipeline doivent maintenant chercher des alternatives, éventuellement le long des canaux, car moins de personnes y vivent. L'année prochaine, il y aura un nouveau mémorandum de départ avec un cycle de consultation, ce qui devrait garantir un plus grand soutien.