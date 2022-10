Les prix augmentent à la pompe dès mardi

L'addition à pompe sera salée. Les maximas sont de 2,2260 euros pour le litre de diesel et de 2,1190 euros pour le litre d'essence.

Les prix maxima de l'essence et du diesel augmenteront à la pompe à partir de mardi, annonce le SPF Économie. Le prix maximum de l'essence 95 RON E5 et celui de l'essence 95 RON E10 s'établiront à 1,9680 euro le litre (+0,049 euro) et 1,8680 euro le litre (+0,069).

Pour l'essence 98 RON E5 et l'essence 98 RON E10, les nouveaux prix maxima sont 2,1190 euros le litre (+0,047 euro) et 2,0570 euros le litre (+0,047 euro).

Pour le diesel B7 et le diesel B10, les prix maxima passent à 2,2260 euros le litre (+0,151 euro) et 2,1890 euros le litre (+0,146 euro).

Enfin, le prix du gasoil diesel (application chauffage) atteint 1,5293 euro le litre (+0,0821 euro) pour moins de 2.000 litres et 1,4709 euro le litre (+0,0821 euro) à partir de 2.000 litres.