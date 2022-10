L'inflation augmente de 12% sur un an en Grèce. Le gouvernement a annoncé des mesures d'urgence pour venir en aide aux ménages.

Les prix s'envolent en Grèce, l'inflation grimpe à 12% sur un an

L'inflation en Grèce a grimpé à 12% sur un an en septembre, portée, comme dans le reste de l'Europe, par la flambée des prix de l'énergie, en raison de la guerre en Ukraine, selon les données officielles publiées lundi.

En août 2022 par rapport à août 2021, l'inflation avait atteint 11,4%, selon l'Autorité des statistiques grecques (ELSTAT). Pour le sixième mois consécutif, l'inflation dépasse la barre des 10% en Grèce alors que le gouvernement conservateur a annoncé le mois dernier une batterie de mesures d'urgence pour venir en aide aux ménages durement frappés par la renchérissement des prix à la consommation. Au total, Athènes a prévu de débloquer une enveloppe de 5,5 milliards d'euros avec une aide exceptionnelle de 250 euros pour les plus faibles revenus qui voient notamment les factures d'électricité grimper, des aides au logement pour les étudiants, ainsi qu'une subvention d'urgence pour les agriculteurs.

Gaz, électricité et transports aériens, les raison de l'inflation sont multiples

En septembre les prix du gaz se sont de nouveau envolés : ils ont plus que quadruplé (+332%) alors que l'hiver, même s'il est plus clément dans le sud de l'Europe, approche et que nombre de Grecs redoutent de ne pas pouvoir chauffer leur logement.

L'inflation a également été poussée par la forte hausse des prix du transport aérien (+58,7%) et de l'électricité (+30,5%).

Face à ces difficultés, une grève générale est annoncée pour le 9 novembre.

La Grèce a revu légèrement à la baisse ses prévisions de croissance pour l'an prochain, à 2,1% contre 2,8% prévu initialement. Pour 2022, la croissance devrait atteindre 5,3%, grâce notamment à la hausse des revenus attendue pour l'industrie touristique, qui a fortement repris cet été après deux années de recul dûes à la pandémie de Covid-19.