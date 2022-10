Budget fédéral 2023 : tension sur la ligne

Les ministres ont discuté toute la nuit mais il n'y a toujours pas d'accord budgétaire. "C'est un petit peu la tragi-comédie que l'on connait depuis quelques années", estime le chroniqueur Bruno Wattenbergh. "On est un petit peu dans un jeu dans lequel chacun sort des choses imbuvables pour l'autre donc on est loin d'avoir terminé."

On sort de la période de la crise sanitaire et "on n'a pas eu le temps de se refaire". Face à la crise énergétique, le défi est donc double à ce jour : aider les citoyens et les entreprises, tout en économisant sur le budget. "L'équation est donc impossible à résoudre."

Des tensions entre le PS et les libéraux ont émaillé la soirée et la nuit. Peu avant minuit, les deux camps s'opposaient sur, d'une part, la péréquation de la pension des fonctionnaires et, d'autre part, une série de mesures fiscales comme la taxe sur les comptes-titres, la déduction du prêt hypothécaire pour les secondes résidences, les intérêts notionnels ou la taxe bancaire.

Selon LN24, le Premier ministre aurait déposé sur la table un plan en onze points ce matin.

Bruno Wattenbergh estime que le traditionnel discours de politique générale du Premier, prévu à la Chambre à 14H ce mardi, pourrait être reporté - déclaration durant laquelle Alexander De Croo doit également annoncer le budget pour 2023.

