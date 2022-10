Budget fédéral : "On s'intéresse enfin à la détérioration de la compétitivité"

Prise dans un élan poétique, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) évoque l'apparition d'un "rayon de soleil" après l'annonce, mardi, d'un accord sur le budget pluriannuel 2023-2024. Cependant, "les nuages noirs n'ont pas encore disparu", prévient-elle, disant attendre les textes finaux avant d'émettre un jugement définitif. "Après des mois d'insistance, une attention est enfin portée à la détérioration de la compétitivité des entreprises et à l'emploi. Un premier pas a été franchi, mais l'écart salarial avec nos pays voisins demeure dangereusement important", commente Pieter Timmermans, CEO de la FEB.

Dans sa réaction, la fédération reconnait qu'une attention est enfin portée à la détérioration de la compétitivité de nos entreprises. "Nous saluons la décision de réduire de manière définitive les cotisations patronales de 7,07 % au premier semestre 2023. En outre, la possibilité de reporter les différentes cotisations patronales jusqu'en 2025 offre aux entreprises un ballon d'oxygène bienvenu", se réjouit la FEB. "La forte augmentation de l'écart salarial avec les pays voisins (tendant vers les 16%) est et reste (néanmoins) préoccupante."

Les mesures annoncées pour poursuivre la réforme du marché du travail ne constituent qu'un premier effort, selon l'organisation patronale.

"Pour porter effectivement le taux d'emploi à 80 %, il faudra apporter des changements plus nombreux et plus efficaces. Ainsi, l'extension des flexi-jobs et du nombre maximal d'heures de travail des étudiants est un pas dans la bonne direction; en revanche, les réformes majeures et indispensables qui pourraient soulager le marché du travail et, par conséquent, le budget font défaut", illustre-t-elle.

"En matière de fiscalité, personne ne s'oppose à une bonne réforme fiscale, réfléchie et équilibrée. Mais il importe de veiller à ce que le financement de cette réforme ne soit pas mis à charge des entreprises", ponctue la FEB