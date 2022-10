Crise énergétique: l'accord budgétaire ouvre la porte à une prolongation de plus de deux réacteurs

En mars, le gouvernement fédéral a convenu après de longues et âpres discussions de prolonger les deux réacteurs les plus récents du parc belge, soit ceux de Doel 4 et Tihange 3, au-delà de 2025 pour une durée de dix ans. La mise en oeuvre de cette décision est négociée pour le moment avec le groupe Engie, exploitant des centrales nucléaires belges.

Le MR réclame depuis longtemps la prolongation de plus de deux réacteurs, tout à la fois pour conserver une source d'énergie qui émet très peu de CO2 et qui favorise l'indépendance énergétique de la Belgique à l'heure de la crise. Le CD&V s'est prononcé en faveur d'une prolongation de 20 ans des deux réacteurs et, comme l'Open Vld, souhaite qu'aucun acte irréversible ne soit posé à l'égard de Doel 3, arrêté le 23 septembre.

Le gouvernement a convenu, dans le cadre d'un rapport bisannuel sur le Mécanisme de rémunération de capacité (CRM -qui doit compenser la fin de l'énergie nucléaire) et compte tenu de la situation actuelle, d'élaborer des options pour renforcer, si c'est nécessaire, la sécurité d'approvisionnement du pays jusqu'en 2030 par différentes sources, dont le nucléaire.

"Dans le cadre du rapport bisannuel Adequacy et flexibility, en veillant à la pérennité du mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) et compte tenu de la situation actuelle en matière d'approvisionnement énergétique (le parc nucléaire français, les défis énergétiques en Allemagne et la guerre en Ukraine), le gouvernement demande au Premier ministre et à la ministre de l'Energie, en concertation avec Elia et la Creg et en consultation avec les opérateurs de marché et l'AFCN dans sa compétence, d'élaborer toutes les options supplémentaires (entre autres renouvelables, flexibilité, nucléaire et fossile) pour renforcer - si nécessaire - la sécurité d'approvisionnement de notre pays jusque 2030", dit la notification de l'accord qu'a reçue l'Agence Belga. A bonne source, l'on précisait qu'il serait veillé à la "sûreté et à la sécurité".

"Une grande avancée est d'avoir fait accepter la possibilité de prolonger plus de deux réacteurs nucléaires puisque le gouvernement fédéral reconnaît enfin les risques d'approvisionnement en 25/26 et le recours au nucléaire pour couvrir ce risque supplémentaire !", s'est réjoui le président du MR, Georges-Louis Bouchez.