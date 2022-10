En Flandre, l'opposition s'offusque après l'accord budgétaire: "Irresponsable", "Aucune réforme structurelle"

Ce mardi, Alexander De Croo a présenté l'accord portant sur un budget pluriannuel 20223-2024. Un accord dont on vous a dévoilé les coulisses et qui s'est terminé à l’aide de mini-siestes et de M&M’s.

Après cette annonce, les différentes oppositions politiques sont montées au créneau afin d'offrir une réaction. Comme attendu, cet accord budgétaire n'a pas plu du tout à Bart De Wever. : "La Belgique a les dépenses publiques les plus élevées, la pression fiscale la plus forte et le déficit structurel le plus important de l'UE", a commencé le président de la N-VA sur Twitter. "Avec ce non-budget, le gouvernement fédéral veille à ce que nous gardions ces trois prix budgétaires élevés pendant des lustres. Complètement irresponsable".

Peter Mertens, l'ancien président de la PVDA, est d'accord avec Bart De Wever. "Les factures augmentent de 5 à 600 euros par mois. Nous n'irons pas loin avec cinq chèques d'hiver. Pourquoi le gouvernement n'ose-t-il pas baisser et bloquer les prix comme en France ? Un gel des prix est une mesure structurelle : pour les familles, pour les indépendants, pour les PME."

L'extrême droite s'est également montrée insatisfaite par cet accord. "Avec ce gouvernement violet-vert Vivaldi, il n'y aura pas de réforme structurelle pourtant indispensable", a estimé Barbara Pas, vice-présidente du Vlaams Belang. "Une fois de plus avec ce gouvernement, les économies se feront sur le dos de notre population. Et non sur l'asile, les transferts et le système politique en lui-même."

De son côté, Jeremie Eeckhout s'est félicité d'une mesure en particulier: la suppression de la prime au logement pour une résidence secondaire. "Parfois, le bon sens l'emporte", a-t-il écrit sur Twitter.

Sammy Mahdi a également souligné que ce budget allait permettre d'aider la population. "Nous allons protéger le pouvoir d'achat des gens avec une voie claire vers une réforme fiscale majeure dans un avenir proche", a projeté le président du CD&V. "Notre parti veut que la Belgique revienne sur les rails. Une première étape a été franchie."

Même son de cloche de la part de Conner Rousseau, le président de Vooruit. "Ce budget aide les gens et les entreprises à passer l'hiver. Nous proposons : des factures moins élevées, des salaires et des pensions plus élevés, des soins de santé abordables et une solidarité vis-à-vis des multinationales. C'est une politique qui fonctionne pour les gens. Nous travaillons pour cela."

Dans la foulée de l'annonce du budget, Alexander De Croo a estimé qu'il "ne lâcherait personne". Il a également offert une interview exclusive pour LN24 où il évoque cet accord du budget.