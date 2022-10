Les prix du blé à leur plus haut niveau en trois mois après des attaques de missiles en Ukraine

Les prix du blé atteignent leur plus haut niveau depuis plus de trois mois, à la suite des tirs de missiles russes sur l'Ukraine. On craint qu'elle ne menace davantage l'approvisionnement en céréales. L'Ukraine a été frappée par une attaque de missiles à grande échelle lundi, la plus lourde depuis le début de l'invasion russe. Selon Moscou, il s'agit d'une réponse à l'attaque du pont de Crimée. Le président russe Vladimir Poutine a menacé de nouvelles représailles.

Cette nouvelle escalade de violence fait monter en flèche les prix des céréales. Non seulement l'avenir du corridor céréalier existant - par lequel les céréales ukrainiennes peuvent être exportées - est redouté, mais une aggravation des ripostes risque également de compromettre les nouvelles récoltes et le transport. Par exemple, le maïs est encore introduit dans certaines parties de l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie comptent parmi les plus grands producteurs de céréales du monde.

Selon les Nations unies, l'actuel corridor céréalier traversant la mer Noire fonctionne normalement malgré les attaques de missiles. Le mois prochain, cependant, l'accord doit être renouvelé.

À Chicago, le blé s'est négocié à 9,30 dollars le boisseau mardi sur le marché à terme, soit presque le niveau le plus élevé depuis plus de trois mois. Mais on est loin du prix record de plus de 13 dollars atteint début mars.